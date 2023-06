Séoul : la loi sur l'industrie à zéro émission nette ne doit pas discriminer les entreprises hors UE

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a tenu ce matin le comité sur le commerce des marchandises de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et l'Union européenne (UE).A cette occasion, Séoul a souligné que les projets législatifs en cours de l’UE tels que les règles relatives aux batteries, la loi sur les matières premières critiques et la loi sur l'industrie à zéro émission nette ne devraient pas desservir excessivement les entreprises, et qu’elles devraient s’appliquer sans discrimination à toutes les sociétés peu importe la région où elles se situent.Le gouvernement sud-coréen a également demandé d’élaborer rapidement les règlements détaillés pour la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), entré en vigueur le 27 mai, afin de minimiser les incertitudes pour les firmes. Avant de revendiquer de reconnaître suffisamment les prix du carbone déjà payés dans les nations d’origine des produits d’exportation.Le ministère en a profité aussi pour expliquer les enjeux qui intéressent Bruxelles comme la révision des subventions pour l’achat de voitures électriques et l’élaboration de la loi sur l'éolien en mer en cours dans le pays du Matin clair.Durant la réunion du deuxième semestre, les deux parties feront le point sur l’exécution de leur ALE et discuteront des mesures pour élargir leur coopération économique.