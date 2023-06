Bureau présidentiel de Yongsan : un ambassadeur qui joue mal son rôle de pont porte préjudice à l’intérêt des deux pays

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que si un ambassadeur ne joue pas correctement son rôle de pont entre le pays d’origine et celui d’accueil, il risque de porter atteinte à l’intérêt de ces derniers. Un de ses responsables a tenu ces propos cet après-midi dans un briefing en ciblant le haut diplomate chinois Xing Haiming, qui est au cœur d’une polémique à cause de sa récente déclaration inappropriée.La présidence sud-coréenne a affirmé que comme le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Corée du Sud en Chine se sont déjà exprimés sur le sujet, elle n’avait rien à ajouter. Cependant, elle a indiqué que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule que les diplomates ont pour obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures du pays d'accueil.Pour rappel, lors de sa rencontre avec le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, Xing avait pointé du doigt l’administration de Yoon Suk-yeol la jugeant responsable de la détérioration des liens bilatéraux et avait déclaré qu'il était erroné de miser sur une défaite de la Chine et une victoire des Etats-Unis.