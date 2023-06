Le gouvernement ambitionne de promouvoir la « K-Classic »

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Culture a souligné l’importance de soutenir politiquement le rayonnement de la « K-Classic » ou la musique classique sud-coréenne sur la scène internationale et la formation de la main d’œuvre. Park Bo-gyoon a tenu ce propos, hier, lors d'une réunion tenue avec des experts des secteurs public et privé au Centre des arts de Séoul.La célèbre soprano Jo Sumi, sélectionnée récemment comme membre du jury de Concours musical international Reine Elisabeth, le directeur de l’Institut national coréen des talents artistiques (KNIGA) Lee Sung-ju ainsi que le président de l'Opéra National de Corée Choi Sang-ho y étaient présents.Ce rassemblement consistait à faire le point sur les politiques de promotion de la « K-Classic » menées par le ministère, et à discuter de nouveaux projets pour assister la pénétration des artistes sud-coréens à l’étranger.Les musiciens classiques du pays du Matin clair continuent de faire parler d’eux. L’année dernière, le pianiste Lee Hyuk a remporté le Concours international Long-Thibaud et plus récemment, le baryton Kim Tae-han a décroché le premier prix au Concours Reine Elisabeth.Le ministère prévoit d’élargir les activités à l’étranger des associations artistiques sud-coréennes. Dans ce cadre, le Chœur national de Corée organisera des spectacles de « gagok », le chant lyrique coréen, dans trois villes aux Etats-Unis en septembre, à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance Séoul-Washington.