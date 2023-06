Les syndicats et le gouvernement sud-coréens se défendent devant l’OIT

Photo : YONHAP News

La confrontation entre les syndicats et le gouvernement sud-coréens s’engage aussi devant l’Organisation internationale du travail (OIT), qui tient en ce moment sa conférence annuelle à Genève. Les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des Etats membres de l'agence onusienne y sont présents.Dans sa prise de parole, le chef de la KCTU, l’une des deux centrales syndicales de Corée du Sud, a évoqué le fait qu’un dirigeant syndical de son pays s’était récemment immolé par le feu, alors qu’il était interrogé par la police. Selon Yang Kyung-soo, il avait été visé par l'enquête sur les irrégularités des chantiers de construction, alors qu’il avait juste voulu améliorer les conditions de travail.Le patron de la confédération a également fustigé l’administration de Yoon Suk-yeol de vouloir chercher à réviser les lois du travail sans consulter ses partenaires sociaux et plutôt en faveur du patronat.Yang et son homologue de la FKTU, l’autre centrale du pays, ont par ailleurs rencontré le directeur général de l’OIT afin de le solliciter pour faire passer un message fort à leur gouvernement. Gilbert Houngbo aurait alors déclaré suivre de près ce qui se passe en Corée du Sud après avoir appris la répression des routiers lors de leur dernière grève.Le représentant de l’exécutif a de son côté réfuté les affirmations des deux confédérations. Dans son intervention, le vice-ministre de l’Emploi et du Travail a expliqué l’application de la loi sur les chantiers de construction en raison de certaines activités illicites de la fédération des travailleurs concernés. Kwon Ki-sup a ajouté que le gouvernement poursuivait ses efforts pour réduire la dualité du marché du travail en coopération et par le dialogue avec toutes les parties impliquées.