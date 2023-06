Satellite espion nord-coréen : Séoul et Washington promettent une réponse ferme

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain se sont retrouvés hier à Washington. L’occasion pour eux de promettre une fois de plus une réponse ferme à toute nouvelle provocation de Pyongyang. Effectivement, Kim Gunn et Sung Kim ont souligné que leurs pays seraient toujours prêts à faire face, de manière rapide et appropriée, à l’éventuel deuxième lancement du satellite espion nord-coréen, dont la première tentative du 31 mai s’est soldée par un échec.L’émissaire sud-coréen a alors insisté sur la nécessité de faire comprendre au régime de Kim Jong-un que ses bravades ne lui apporteront rien. Avant d’ajouter que pour cela, le pays du Matin clair et les Etats-Unis conduiront la communauté internationale à faire preuve d’une réaction unie et coordonnée.De son côté, son homologue américain a fait état des réponses multilatérales. Il peut s’agir de la coopération des deux alliés, des sanctions prises par eux conjointement avec le Japon ou encore de la réaction des autorités militaires. Selon lui, il est aussi important de faire réaliser à l’Etat ermite qu’il devra payer le prix de ses menaces.Les deux parties ont aussi décidé de travailler main dans la main pour couper les différentes sources de financement des programmes atomique et balistique du Nord, dont les cybermonnaies dérobées illicitement par ses hackers et les salaires de ses travailleurs dépêchés à l’étranger.Dans le même temps, les envoyés sud-coréen et américain ont annoncé que leurs nations exhorteraient la Chine à jouer son rôle pour amener son allié nord-coréen à abandonner ses armes atomiques, et ce par l’intermédiaire du secrétaire d’Etat américain. Antony Blinken prévoit un déplacement dans l’empire du Milieu dans les prochains jours.