Nucléaire : le projet de construction de Shin-Hanul 3 et 4 à nouveau sur les rails

Photo : YONHAP News

Le projet de construction des réacteurs nucléaires Shin-Hanul 3 et 4 est de nouveau d'actualité. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a approuvé hier le plan de sa mise en œuvre qui détaille les équipements, l’emplacement, le calendrier des travaux ainsi que le financement.Une fois que le projet sera publié sur le journal officiel le 16 juin, l’opérateur nucléaire sud-coréen Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) lancera les préparatifs. Il reste désormais à obtenir la permission de la Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC). Deux réacteurs de 1 400 MW seront bâtis à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord avec un budget de 11 700 milliards de wons, soit environ 8,4 milliards d’euros. Si les travaux commencent ce mois-ci, ils pourront être achevés d’ici 2032 ou 2033.Initié en 2002, ce projet est tombé à l’eau en 2017 sous l’administration de Moon Jae-in qui tentait de sortir du nucléaire. Mais son successeur Yoon Suk-yeol a pris un tout autre virage pour lui redonner vie. Le gouvernement compte accélérer le moment de sa finition pour rattraper le retard. En effet, les principaux équipements comme le réacteur et le générateur sont déjà en fabrication dans l’usine de Doosan Heavy Industries & Construction.L’exécutif compte continuer à exploiter dix réacteurs nucléaires, dont Gori 2, qui atteindront la fin de leur durée de vie d’ici 2030. Ensuite, 30 réacteurs seront en opération, en produisant plus de 31 000 MW d’électricité au milieu des années 2030. Son objectif est d’augmenter la part de l’énergie atomique à 34,6 % d’ici 2036.