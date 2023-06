Bestseller : « SayNo’s Teaching » occupe le trône

Photo : YONHAP News

Quel est le livre qui a été le plus lu, lors du premier semestre, en Corée du Sud ? Comme tous les six mois, Kyobo, l’une des plus grandes chaînes de librairies au pays du Matin clair, a dévoilé la liste de ses bestsellers. Arrive en tête du classement, « SayNo’s Teaching ».Il s’agit d’un recueil de conseils qu’un auteur – dont on ne connaît que son pseudo « SayNo » – a écrit en ligne pour la jeune génération durant ces 20 dernières années. Depuis sa publication, le 2 mars 2023, cet ouvrage n’a jamais été détrôné par n’importe quel autre bouquin.Côté roman, c’est « Uncanny Convenience Store » signé Kim Ho-yeon qui a été le plus vendu parmi les auteurs coréens et « Suzume's Locking Up » du Japonais Makoto Shinkai, parmi ceux étrangers.Par ailleurs, avec la fin de la pandémie de COVID-19, les lecteurs achètent davantage leurs livres dans les librairies, alors que durant la crise sanitaire ils avaient tendance à les commander en ligne. Autre point à noter. La vente des ouvrages sur le voyage a augmenté de 64,6 %, alors que celles dans le domaine politico-social a baissé de 38,8 %.