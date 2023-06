Moscou reprend la livraison de son pétrole raffiné à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Russie a recommencé en décembre dernier à fournir à la Corée du Nord du pétrole raffiné pour en livrer un total de 67 300 barils jusqu’au mois d’avril. C’est la première fois depuis deux ans et quatre mois qu’elle en expédie à l’Etat ermite. C’est ce qu’on peut constater sur le site web du comité de suivi de l'Onu des sanctions imposées à Pyongyang.En vertu de sa résolution 2397 adoptée en 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies limite les importations nord-coréennes de pétrole raffiné à 500 000 barils par an et oblige aux pays exportateurs de lui notifier, avant la fin du mois en cours, de la quantité vendue le mois précédent.Si le régime de Kim Jong-un a officiellement arrêté d’acheter de l’énergie aux pays étrangers suite à la fermeture de ses frontières du fait du COVID-19, il aurait continué à s’en ravitailler via les transbordements illégaux en mer, de bateau à bateau. De ce fait, l'administration américaine estime que le Nord aurait importé une plus importante quantité de pétrole raffiné que celle publiée sur le site onusien.Et d’après certains experts en la matière, cités par Radio Free Asia (RFA), Moscou, en guerre avec l’Ukraine, semble avoir repris ses exportations en contrepartie des armes que le pays communiste lui aurait offertes. Celui-ci est soupçonné de les avoir vendues au groupe russe de mercenaires Wagner.La Russie expédie aussi des céréales à la Corée du Nord. Elle lui a livré 2 800 tonnes de maïs en mars, et 1 280 tonnes et 1 276 tonnes de farine de blé en avril et en mai respectivement.