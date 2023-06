GIs : la brigade de combat Stryker arrive à Pohang

Photo : YONHAP News

La 2e brigade de combat Stryker de la 4e division d'infanterie américaine (SBCT) est arrivée samedi dernier à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Elle sera déployée en Corée du Sud par rotation pour remplacer la 2e brigade de la 2e division.Le Pentagone a publié hier sur le Service de distribution d'informations visuelles de défense les images de ses véhicules et ses équipements ayant débarqué au pays du Matin clair. Ces blindés peuvent atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, avec à bord deux à quatre membres d’équipage et neuf soldats d'infanterie armés. Ils sont évalués comme optimisés pour le terrain de la péninsule coréenne grâce à leur capacité de mobilité, de défense et à leur puissance de feu.Mayra Lopez-Nanez, porte-parole de la 8e armée américaine, a affirmé que le stationnement rotationnel d’une brigade américaine en Corée du Sud est essentiel pour maintenir l’alliance Séoul-Washington et la préparation de leur force combinée.