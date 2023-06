Semi-conducteur : Washington pourrait prolonger son moratoire aux fabricants sud-coréens en Chine

Photo : KBS News

Les Etats-Unis interdisent de facto depuis octobre dernier à leurs entreprises comme à celles des pays étrangers d’exporter vers la Chine des équipements de pointe, indispensables pour concevoir des semi-conducteurs avancés. Ils ont toutefois accordé un moratoire d’un an aux groupes sud-coréens qui fabriquent des puces électroniques dans l’empire du Milieu. Les firmes taïwanaises en bénéficient elles aussi. Le délai doit donc expirer dans quatre mois.Or, cette mesure pourra être prolongée pendant un certain temps, selon le Wall Street Journal. Le journal américain a en effet rapporté hier que le département du Commerce des Etats-Unis envisageait de le faire.On ne connaît pourtant pas la date à laquelle le ministère américain annoncera officiellement sa décision, ni le délai du nouveau moratoire. Ce que l’on sait pour le moment, c’est que l’administration de Joe Biden étudie actuellement un critère à appliquer aux entreprises du pays du Matin clair implantées dans l’empire du Milieu, lorsqu’elles veulent avoir accès aux équipements américains.De l’avis des observateurs, les USA auraient pris cette décision puisqu'ils ont besoin de plus de temps avant d’établir leur politique définitive en la matière. Cela montre aussi qu’il est difficile d’isoler l’industrie de pointe de leur concurrent chinois, d’autant que l’économie mondiale est hautement reliée.