Exposition universelle 2030 : le président Yoon va effectuer une visite en France et au Vietnam

Photo : YONHAP News

Pour promouvoir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030, le président de la République va se rendre, la semaine prochaine, en France et au Vietnam.C’est lors du conseil des ministres tenu ce matin que Yoon Suk-yeol a d’abord annoncé qu’il participerait à l’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) prévue les 20 et 21 juin à Paris. Selon le chef de l’Etat, le gouvernement, les collectivités locales ainsi que les secteurs public et privé ont uni leurs efforts jusqu’à présent pour réaliser cette initiative. Et, il a systématiquement demandé un soutien auprès de ses homologues étrangers. Il a ajouté que la présentation du projet dans cette réunion qui rassemble 171 pays membres serait une occasion de montrer la vision distinguée de l’EXPO 2030 BUSAN.Dans la capitale française, le dirigeant sud-coréen sera accompagné par une délégation économique composée notamment des patrons de quatre conglomérats : Samsung Electronics, SK, Hyundai Motor et LG. Ces industriels apporteront leur contribution en profitant de leur réseau international. Les députés appartenant à la Commission parlementaire de soutien à la candidature les rejoindront sur place pour convaincre les Etats membres du BIE par voie diplomatique.Tout en affirmant que le président Yoon était prêt à mobiliser tous les moyens nationaux pour relever ce défi dans l’Hexagone, le Bureau présidentiel de Yongsan a également fait savoir cet après-midi que, mardi prochain, le numéro un sud-coréen rencontrera son homologue français Emmanuel Macron lors d'un déjeuner à l'Elysée.Avant de rentrer, Yoon Suk-yeol effectuera du 22 au 24 juin une visite d’Etat au Vietnam. Sur place, il s’entretiendra avec le président vietnamien Vo Van Thuong sur le développement du partenariat stratégique global Séoul-Hanoï. Cela sera la première fois qu’il visite un pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) depuis son arrivée au pouvoir. Ce séjour a été planifié en réponse à la visite d’Etat de l’ancien dirigeant Nguyen Xuan Phuc au pays du Matin clair fin 2022.