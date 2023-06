Les propos polémiques de Xing Haiming font des vagues jusqu’au Parlement

Photo : YONHAP News

La tension est toujours palpable entre Séoul et Pékin après que l’ambassadeur de Chine à Séoul ait tenu jeudi dernier des propos critiques envers la Corée du Sud. Lors d’une rencontre avec le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, Xing Haiming a affirmé que « parier sur la victoire des Etats-Unis et la défaite de la Chine est un jugement erroné ».Ses remarques ont fait des vagues et occupé aussi la séance des questions au gouvernement que le Parlement sud-coréen a organisé hier.Certains députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, les ont mises en cause. Ils sont allés jusqu’à insister sur la nécessité de désigner le représentant chinois comme « persona non grata » pour l’expulser. Leurs collègues du Minjoo ont quant à eux préconisé de réchauffer les relations avec l’empire du Milieu au lieu de maintenir la confrontation avec lui. D’autant que les Etats-Unis et l’Union européenne s’orientent eux aussi vers l’atténuation des risques vis-à-vis du géant asiatique.Le Premier ministre Han Duck-soo s’est alors engagé à nouer des relations plus mûres avec la Chine, tout en dénonçant le comportement de Xing.