Tourisme : Séoul charme les voyageurs du monde entier

Photo : YONHAP News

Séoul émerge comme une destination phare pour les touristes des quatre coins du monde. Selon le site de réservation Booking, elle était la quatrième ville qui a connu l’augmentation des recherches la plus importante pour les vacances de cet été par rapport à il y a un an. L’analyse a été effectuée sur la période du 3 au 16 avril.La capitale sud-coréenne a connu une envolée de 169 %. Devant elle, se trouvent trois villes japonaises, à savoir Tokyo, Kyoto et Osaka. Les voyageurs qui se sont intéressés aux sites touristiques du pays du Main clair étaient issus, par ordre décroissant, de la Corée du Sud, du Japon, de Taïwan, des Etats-Unis et de la France. Les Taïwanais et les Hongkongais ont été ceux affichant l'évolution la plus remarquable par rapport à l’année dernière : 13 350 et 1 999 % de plus respectivement.Quant aux lieux touristiques qui avaient le plus la cote chez les habitants du pays du Matin clair, on retrouve Tokyo, Paris, Osaka, Da Nang, Singapour et Bangkok. Pour les Japonais, le top 10 des villes les plus populaires étaient principalement situées dans leur propre pays, sauf Séoul qui est arrivée au 7e rang.Kim Hyun-min, le directeur du siège de Booking en Corée du Sud a expliqué que fort de ses valeurs culturelles et de la sécurité, le pays du Matin clair bénéficie de la hausse des voyages après la fin de la pandémie de COVID-19.