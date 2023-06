Yoon Suk-yeol qualifie le dénigrement du sacrifice des héros d’antinational

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fustigé la déformation et la campagne de dénigrement du sacrifice et du dévouement des héros qui ont défendu le pays et son peuple, en les qualifiant de comportement antinational. Yoon Suk-yeol a fait cette remarque aujourd’hui au début du conseil des ministres hebdomadaire qu’il a présidé.Selon le chef de l’Etat, la Corée du Sud repose sur les uniformes tachés de sang des soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie, et ne pas les oublier et les honorer sont primordiaux pour concrétiser l’esprit constitutionnel.Ses propos viseraient certains membres du Minjoo, qui ont récemment multiplié les déclarations polémiques concernant le naufrage de la corvette sud-coréenne Cheonan dans lequel 46 marins ont péri en 2010. Le navire avait été victime d'une torpille nord-coréenne. Or, une figure qui avait été nommée à la tête du nouveau comité d’innovation de la première force de l’opposition a évoqué dans le passé la possibilité d'une destruction suicidaire. Cela a aussitôt suscité un tollé et elle a fini par démissionner.Egalement lors du conseil, le président Yoon a souligné la nécessité de mener un contrôle strict sur les subventions de l’Etat octroyées aux associations civiques. Selon lui, sous son prédécesseur Moon Jae-in, leur montant a augmenté d’environ 2 000 milliards de wons, un peu plus de 1,4 milliard d’euros, ce qui a permis aux ONG de gaspiller l’argent précieux des contribuables.Par ailleurs, lors de la même réunion, tenue à huis clos, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan est revenu sur les récents propos controversés de l’ambassadeur de Chine à Séoul. Il a dénoncé des remarques diplomatiquement inappropriées.A en croire plusieurs participants au conseil, Yoon a affirmé se demander lui-même « si Xing Haiming, en tant que diplomate, a une attitude ouverte au respect mutuel ou à la promotion de l’amitié ». Le dirigeant a également estimé que ses concitoyens ressentaient du désagrément à l’égard de son comportement inconvenable.Pour rappel, lors d’une rencontre, jeudi dernier, avec le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, le représentant chinois a affirmé notamment que « parier sur la victoire des Etats-Unis et la défaite de la Chine est un jugement erroné ».