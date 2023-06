Météo : sous le soleil ou la pluie, le thermomètre est toujours aussi élevé

Photo : YONHAP News

La météo est capricieuse ces jours ici au pays du Matin clair. Ce mardi, la journée a été principalement ensoleillée, mais des averses ont ou pourraient se déverser sur la majorité du territoire. Sont concernées : les provinces de Gyeonggi, de Gangwon, de Chungcheong du Nord et de Gyeongsang, à savoir tout l’est du pays. De 5 à 50 mm de précipitations sont prévus dans ces zones. De plus, ces intempéries pourraient être accompagnées d’éclairs, d’orages, voire même de chutes de grêle.En revanche, les régions qui ne devraient pas être touchées par ces perturbations, pourront profiter d’un grand soleil, notamment Séoul, et tout l’ouest.Par ailleurs, la chaleur sera aujourd’hui encore au rendez-vous malgré le temps parfois humide. Le thermomètre a été cette fois le plus élevé à Daegu, dans le sud-est, avec 30°C. Daejeon et Gwangju, respectivement dans le centre et dans le sud-ouest, ont suivi de très près avec 29°C. La capitale a enregistré 27°C tandis que Gangneung et Busan, notamment, ont recensé 26°C.