Propos polémiques de Xing Haiming : Washington souligne que Séoul est son allié

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont fait part mardi de leur volonté de poursuivre leur coopération avec la Corée du Sud concernant les controverses suite aux propos non appropriés de l’ambassadeur de Chine à Séoul.Le porte-parole du département d'Etat a répondu, lors d’un briefing, à une question sur la position de Washington sur les pratiques diplomatiques imprudentes de Pékin. Matthew Miller a alors déclaré que le pays du Matin clair était un de leurs alliés proches et que leur collaboration perdurera. Il aurait donc essayé de qualifier les mots de Xing Haiming de déplacés, en des termes voilés, et de dire qu’une communication étroite se poursuivait entre les deux nations.John Kirby, coordinateur pour la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale (NSC) des USA, avait dit, la veille, que la Corée du Sud était une nation souveraine indépendante et à la fois un allié et un excellent ami de la région mais aussi dans le monde entier. Avant d’ajouter que l’empire du Milieu aurait tenté une certaine stratégie de pression.