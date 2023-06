Ouverture du Salon international du livre de Séoul 2023

Photo : KBS News

Le Salon international du livre de Séoul (SIBF) ouvre ses portes aujourd'hui au Coex, dans le sud de la capitale sud-coréenne. Il s'agit du plus grand rendez-vous dédié au livre au pays du Matin clair.Cette 65e édition, qui durera jusqu'au 18 juin, rassemble 530 sociétés issues de 36 pays, ainsi que plus de 200 écrivains sud-coréens et étrangers.Cette année, le salon est placé sous le thème du « Non-humain », et organise divers événements invitant les visiteurs à réfléchir sur les questions liées à l'anthropocentrisme, à l'environnement et à l'exclusion. Plusieurs conférences seront données tout au long de la manifestation. Notamment, le professeur d’écologie Choi Jae-cheon parlera d'un monde futur des animaux après la disparition de l'être humain sur la Terre.Parmi les auteurs qui participent au SIBF, figurent entre autres le sud-Coréen Cheon Myeong-kwan, nommé pour le Prix Man Booker International 2023 avec son roman « Whale », le Canadien Yann Martel, mondialement connu pour « Life of Pi », primé par le Prix Booker 2002, le Vietnamien Viet Thanh Nguyen, auteur de « Le Sympathisant », lauréat du Prix Pulitzer de la fiction 2016, ou encore le sociologue français Nikolaj Schultz.L’invité d'honneur pour cette édition est Sharjah, l'un des émirats des Emirats arabes unis. Une série de conférences et d'animation sont prévues pour présenter la littérature moderne et le marché de l'édition du monde arabe, ainsi que la culture de Sharjah.