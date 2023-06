Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, le conseiller à la sécurité nationale Cho Tae-yong effectue une visite de deux jours au Japon afin de participer à une réunion tripartite avec ses homologues américain Jake Sullivan et japonais Takeo Akiba. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le Bureau présidentiel de Yongsan.Au menu des discussions entre les trois hommes : le nucléaire nord-coréen, bien sûr, mais aussi les actualités régionales et internationales ainsi que la coopération Séoul-Washington-Tokyo.Cho s’entretiendra aussi individuellement avec Sullivan. Et, un tête-à-tête avec Akiba est aussi prévu.