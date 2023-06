Football : Lee Kang-in à un pas du Paris Saint-Germain

Photo : YONHAP News

La pépite sud-coréenne Lee Kang-in devrait rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain. Cette information a été annoncée tout d’abord par le média espagnol Relevo et rapportée hier par le quotidien français L’Equipe.Le milieu offensif de Majorque devrait s’engager avec le club parisien dès son retour de sélection. En effet, sa venue est préparée depuis un certain temps. Lee a même déjà passé sa visite médicale dans la capitale française en début de semaine et s’est entendu avec le PSG sur un contrat longue durée. Le transfert pourrait atteindre les 20 millions d’euros, bonus compris.Agé de 22 ans et auteur de six buts et six passes décisives cette saison, le jeune guerrier de Taegeuk passerait un cap en rejoignant une écurie de ce calibre et pourrait exposer tout son talent sur la scène internationale, notamment en Ligue des champions.