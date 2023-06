Parlement : dernière journée des questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c’est la troisième et dernière journée des séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle sera consacrée aux domaines de l’éducation, de la société et de la culture.Un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition devrait s'engager autour des politiques de l'administration de Yoon Suk-yeol sur la réforme du travail et les médias.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, prévoit d'interroger l'exécutif sur le plan de suivi après la crise sanitaire liée au COVID-19, le budget consacré aux personnes en situation de handicap et les mesures d'identification des individus exclus du bien-être.Le Minjoo, la première force de l'opposition, devrait pour sa part évoquer les soupçons de violences scolaires portant sur le fils de Lee Dong-kwan, pressenti pour être nommé par le président de la République au poste de chef de la Commission des communications de Corée (KCC).Par ailleurs, le déversement prévu des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans l’océan devrait encore une fois susciter des débats houleux entre les deux camps.Le Premier ministre Han Duck-soo, le ministre de l'Education et vice-premier ministre chargé des Affaires sociales Lee Ju-ho, le ministre de la Santé et du Bien-être Cho Kyoo-hong ainsi que celui du Travail et de l'Emploi Lee Jung-sik seront présents dans l’Hémicycle pour répondre aux questions des députés.