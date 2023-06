Le taux d’emploi atteint son plus haut niveau en mai

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs a progressé de 351 000 le mois dernier pour s’établir à 28,8 millions. C’est ce qu’a annoncé ce matin l'Institut national des statistiques (Kostat). La courbe haussière a toutefois légèrement ralenti par rapport à avril.Le taux d’emploi chez les 15-64 ans a crû de 0,7 point pour atteindre 69,9 %, soit un record jamais atteint depuis l’établissement de ces statistiques.Par catégorie d’âge, le nombre d’individus ayant intégré le marché du travail a augmenté chez les plus de 60 ans, les trentenaires et les quinquagénaires. Par contre, le chiffre a diminué pour les moins de 20 ans pour le septième mois de suite. Les quadragénaires ont également connu une baisse.Le secteur manufacturier a perdu 39 000 employés, mais moins que le mois précédent. Le domaine de la construction a aussi affiché un recul de 66 000 individus. En revanche, le Kostat a expliqué que l’industrie des équipements de sport avait repris des couleurs sur fond de recrudescence des activités extérieures et que le dynamisme des ventes en ligne avait boosté la demande pour les cartonsLes services de santé et de bien-être social ainsi que la restauration ont vu leur nombre de salariés grimper respectivement de 166 000 et de 128 000. Même son de cloche pour le secteur de la science et de la technologie. : + 111 000 travailleurs. Il profite notamment de l’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle.