Cybercriminalité nord-coréenne : Kim Gunn discute du renforcement de réponse avec Brian Nelson

Photo : YONHAP News

A Washington, le négociateur nucléaire sud-coréen a discuté mardi du renforcement de la coopération dans la réponse aux cyber-activités illégales nord-coréennes avec le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier américain.Kim Gunn et Brian Nelson se sont accordés à dire que le vol de cryptomonnaies et l’injection massive de devises étrangères dans le domaine des technologies, de l’information et de la communication permettaient au régime de Kim Jong-un de poursuivre son développement d’armes nucléaires et balistiques en dépit de ses difficultés économiques graves.Les deux officiels ont aussi évalué la coopération réalisée de manière étroite entre les deux nations en la matière, alors que celles-ci ont désigné en avril et en mai des individus et des groupes ayant contribué aux cyber-crimes de Pyongyang. Ils ont décidé d’élargir ces activités vers les sociétés internationales et privées.Le même jour, Kim a tenu une réunion avec Mandiant. Il a proposé à cette société spécialisée en cybersécurité une collaboration étroite, en appréciant son rapport d’analyse publié en avril dernier sur les cibles visées par le groupe de hackers nord-coréen Kimsuky.