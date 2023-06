44 pays appellent Moscou à annuler son projet de déploiement d’armes atomiques en Biélorussie

Photo : YONHAP News

Alors que la Russie s'apprête à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, la Conférence de désarmement des Nations unies l'a appelée à revenir sur sa décision. Lors d’une réunion de l’instance onusienne sur la prévention de la guerre nucléaire qui s'est tenue mardi à Genève, les représentants de 44 pays ont publié un communiqué conjoint. A travers ce dernier ils ont exprimé leur grave préoccupation face à la récente conclusion de l'accord entre les deux nations d’Europe de l’Est sur le déploiement des armes atomiques tactiques de Moscou sur le territoire de son allié.Ce document a été signé notamment par l’Ukraine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne ou encore le Japon. Les pays pro-russes comme la Hongrie ne l'ont pas rejoint.Dans le texte lu par le représentant de Kyiv, les signataires ont affirmé qu'en plus des menaces nucléaires qu'elle profère dans le cadre de son agression militaire contre l'Ukraine, la Russie mène des actes d'autant plus irresponsables et dangereux qu’elle avait suspendu sa participation au Traité New Start de réduction des armes stratégiques. Ils ont également condamné la Biélorussie qui, selon eux, est complice de l’invasion russe. Avant de l'exhorter à annuler sa décision d'accueillir des armes nucléaires tactiques russes.Pour finir, les 44 pays n'ont pas manqué de rappeler que la Russie, aux côtés de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Chine, avait publié en janvier dernier une déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement sur leur détermination à prévenir une guerre nucléaire et à éviter une course aux armements.