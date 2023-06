Renforcement de l’encadrement des manifestations : la présidence lance un débat en ligne

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a lancé mardi, sur son site web dédié aux propositions des citoyens, un nouveau débat sur le thème : les moyens de renforcement des conditions d’organisation et du contrôle des rassemblements et des manifestations.Ces derniers temps, le président Yoon Suk-yeol a continué de souligner la nécessité d'appliquer rigoureusement les lois face aux attroupements où les participants commettent des actes illégaux. Dans cette optique, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont annoncé la révision de la législation sur les manifestations avec notamment l'interdiction des rassemblements nocturnes et le durcissement des réglementations sur les nuisances sonores, ce qui a suscité un tollé dans le camp adverse et dans le milieu syndical.Ce sujet d'actualité controversé a donc été choisi comme le thème du troisième débat national en ligne depuis l'arrivée au pouvoir de Yoon, après ceux portant sur le système du prix unique du livre et la perception séparée de la redevance télévisuelle.Dans une note d'introduction au nouveau débat, la présidence a estimé que la liberté de manifester avait continué à s'étendre dans le pays à la faveur de la Constitution qui la garantit comme un droit fondamental, mais qu'il arrive ces derniers temps que l'exercice de cette liberté entraîne des inconvénients excessifs pour les citoyens et la société, d'où la nécessité de trouver un nouveau point d'équilibre.Le Bureau présidentiel de Yongsan a ensuite énuméré les différents arguments qui peuvent avancés en faveur du renforcement, du maintien ou encore de l'assouplissement des mesures destinées à encadrer les manifestations.Le débat sera ouvert pendant trois semaines, jusqu'au 3 juillet. Le gouvernement prévoit d'élaborer des recommandations en la matière sur la base des opinions exprimées par les citoyens.