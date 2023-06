BTS fête son 10e anniversaire avec les fans du monde entier

Photo : KBS News

Le boys band sud-coréen BTS a fêté hier le dixième anniversaire de ses débuts.Pour célébrer ce jour spécial, plusieurs sites touristiques importants de Séoul, allant de la N Seoul Tower jusqu’à des ponts du fleuve Han, étaient teintés de violet, la couleur symbolique du septuor et de ses fans. Une phrase écrite en anglais disant que « BTS est partout » était affichée sur la façade du Dongdaemun Design Plaza. Et, les événements organisés dans le cadre de « BTS Festa » se poursuivront jusqu’à la fin de cette semaine dans la capitale sud-coréenne.Des fans des quatre coins du monde ont fait le déplacement pour ne pas manquer cette occasion unique. Ils se sont amusés chacun à leur manière en chantant et en prenant des photos avec des monuments célèbres en second plan. Une Américaine a indiqué que c’était incroyable de voir des gens essayer de connaître la culture coréenne et aimer autant BTS. Une Mexicaine, a fait part de son émotion d’être venue jusqu’au pays du Matin clair pour célébrer l’anniversaire du groupe.RM, le leader des Bangtan Boys, a répondu à l’amour des ARMY, le nom de la communauté de fan du septuor, sur les réseaux sociaux. Il a promis qu’ils continueraient à avancer, même si ce parcours est peu familier, inquiétant et douloureux.Une exposition des tenues de scène des membres est prévue samedi au parc du fleuve Han dans le quartier de Yeouido. RM y sera présent pour discuter avec les fans. Et un feu d’artifice d’une demi-heure sera tiré à 20h30, le même jour. La ville de Séoul prévoit ainsi de faire circuler plus de métro et de bus à l’heure de fin des événements et de mettre en place des agents de sécurité pour prévenir les éventuels accidents.