Photo : YONHAP News

2 649 000, c’est le nombre de dons de sang effectués, l’année dernière, en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Croix Rouge sud-coréenne à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang.Le taux au pays du Matin clair s’élève à 5,1 %. Le chiffre qui avait atteint 6,1 % en 2015 a commencé à diminuer à partir de l’année suivante et il s’est stabilisé entre 5 et 6 % pour la septième année consécutive.A titre de comparaison, le taux de don de sang est monté, en 2021, à 7,8 % à Taïwan, à 6,1 % en Australie et à 4,1 % en France.