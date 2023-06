USA : le Congrès s’oppose au rapatriement des transfuges nord-coréens en Chine

Photo : YONHAP News

Le Congrès américain a affirmé mardi que la Chine ne devrait pas renvoyer les transfuges nord-coréens dans leur pays, lors d’une audience publique sur la violation des droits humains des réfugiés nord-coréens.Durant la réunion, le Centre de données des droits de l'Homme nord-coréens (NKDB), basé à Séoul, a divulgué des images satellites des centres de détention de la police chinoise, destinés aux déserteurs du royaume ermite. Quant à celui de Helong, une ville de l’empire du Milieu avoisinant la Corée du Nord, de nouvelles barrières et des établissements supplémentaires ont été bâtis en trois ans autour d’une tour de surveillance.La directrice du NKDB a estimé que ces images démontraient l’élargissement des centres en question. Elle a argué que le développement des technologies de surveillance chinois menaçait encore plus ces individus. Selon Song Han-na, le nombre de ceux incarcérés en Chine était estimé entre 600 et 2 000.De son côté, la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine (CECC) a remis en question la violation des droits humains des réfugiés nord-coréens dans l’empire du Milieu. Les élus ont parlé notamment de la possibilité que ces détenus puissent être rapatriés, à l'heure où la pandémie de COVID-19 commence à prendre fin.Le sénateur Jeff Merkley a indiqué que les autorités chinoises ne reconnaissaient pas intentionnellement les transfuges nord-coréens comme des réfugiés, empêchant les efforts du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Chris Smith, qui a présidé l'audience, a affirmé, pour sa part, que les organisations internationales, dont l’Onu, devraient exercer leur influence au maximum pour persuader Pékin de ne pas renvoyer de force les nord-Coréens.