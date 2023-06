Redevance télé : la KCC approuve le projet de révision

Photo : KBS News

La Commission des communications de Corée (KCC) a mis la main à la pâte pour la perception de la redevance télé, indépendamment de la facture d’électricité. Elle a entériné aujourd’hui le projet d’amendement des décrets d'application de la loi sur la radiodiffusion sur ce sujet, avec deux voix pour et une contre. Les foyers sud-coréens sont redevables de cette taxe qui représente 30 000 wons, soit environ 21 euros, par an.Le commissaire permanent Lee Sang-in a expliqué que cette révision reflétait la demande des citoyens évoluant avec le temps. Selon lui, lorsqu’il était membre du conseil d'administration de la KBS entre 2009 et 2015, il a consenti à la revalorisation de la redevance à condition que celle-ci règle les problèmes soulevés par le public et l’Assemblée nationale. Cependant, il trouve que la radio-télévision publique n’a pas fait beaucoup de progrès depuis. Lee lui a alors conseillé de réfléchir à la valeur de cette contribution ainsi qu’à son rôle et à sa responsabilité.La commissaire Kim Hyun s’y est, pour sa part, opposée expliquant que cette manière d’acquittement risque de favoriser l’évitement des paiements malintentionnés et de charger ainsi davantage les contribuables honnêtes. Tout en rappelant que la KCC avait déjà rejeté cette proposition de loi deux fois depuis 2020, elle a critiqué cette dernière d’avoir changé son fusil d’épaule dès que le Bureau présidentiel de Yongsan l’a préconisée.Avant la réunion, deux députés du Minjoo, Jo Seoung-lae et Jang Kyung-tae, ont protesté auprès de la commission.