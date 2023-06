Yoon Suk-yeol ordonne une enquête sur le projet photovoltaïque élaboré par l'administration précédente

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a demandé d’inspecter l’ensemble des responsables impliqués dans la prise de décision du projet autour de l’énergie photovoltaïque, chantier clef de l’administration précédente. Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Lee Do-woon, le chef de l’Etat a donné cet ordre au secrétaire présidentiel chargé de la discipline de la fonction publique.La Cour des comptes a annoncé hier avoir identifié plusieurs actes de corruption dans les initiatives des nouvelles énergies renouvelables et qu’un gouverneur d’une collectivité locale et des fonctionnaires de plusieurs ministères étaient concernés. De nombreux individus devraient faire l’objet de l’enquête. Quelque 250 employés des établissements publics qui ont participé à ce projet vert, sans avoir obtenu la permission du cumul d’emplois, sont actuellement interrogés.Le Bureau de la coordination des politiques du gouvernement mène une audition sur l’usage du Fonds pour les bases de l’industrie électrique depuis octobre dernier. Le résultat sera dévoilé au courant de ce mois-ci. La première investigation a révélé l’an dernier que 260 milliards de wons, ou 188 millions d’euros, ont été versées de façon inappropriée, et une grande partie de cette somme a été attribuée au développement de l’énergie photovoltaïque.