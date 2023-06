Le conseiller à la sécurité nationale s’envole pour Tokyo

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale s’est envolé aujourd’hui pour le Japon afin de participer à une réunion tripartite avec ses homologues américain et japonais.Concernant les propos non appropriés de l’ambassadeur de Chine en Corée du Sud, Cho Tae-yong a déclaré, aux journalistes qui l’attendaient à l’aéroport de Gimpo, que des incidents qui nuisent au développement des relations Séoul-Pékin ne doivent pas se produire. Avant d’ajouter que la position de l’administration Yoon ne change pas. Il s’agit de développer les liens bilatéraux suivant le principe de respect mutuel et d’intérêt commun.Dans la capitale japonaise, avec Jake Sullivan et Takeo Akiba, l’ex-ambassadeur sud-coréen aux USA doit discuter du nucléaire nord-coréen, bien sûr, mais aussi des actualités régionales et internationales ainsi que de la coopération Séoul-Washington-Tokyo.Cho s’entretiendra aussi individuellement avec Sullivan. Et, un tête-à-tête avec Akiba est également prévu.