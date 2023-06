Météo : les jours passent, les conditions météo restent identiques

Photo : YONHAP News

Depuis le début de la semaine, il est difficile de souligner les différences météorologiques quotidiennes. La chaleur est toujours présente, le soleil également, et ce dernier est parfois caché temporairement suite à des averses sporadiques.Ce mercredi encore, ce phénomène s’est répété. La journée a débuté par un beau ciel bleu, et ce sur tout le territoire. Puis, en début d’après-midi, les nuages ont fait leur apparition, avant de laisser échapper les premières précipitations, courtes mais intenses, comme à Séoul par exemple. Dans la moitié ouest, 5 à 40 mm ont été recensés alors qu’à l’est, cet intervalle est monté jusqu’à 60 mm. Là encore des éclairs, du tonnerre et de la grêle ont pu être observés. Ces intempéries devraient perdurer jusqu’à cette nuit.Du côté des températures, pas de grand changement. Les villes les plus chaudes ont une nouvelle fois été Gwangju et Daegu, avec 29°C. Séoul, Daejeon et Andong ont grimpé jusqu’à 28°C, Busan à 26°C, l’île méridionale de Jeju à 25°C, tandis que Gangneung a plafonné à 24°C.