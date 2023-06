Kim Jong-un félicite Xi Jinping pour son 70e anniversaire

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a ennoyé aujourd'hui un télégramme de félicitations et des fleurs au président chinois à l’occasion de son 70e anniversaire.Selon le Rodong Sinmun, Kim Jong-un a salué Xi Jinping, « qui s'est dévoué au développement du régime socialiste du pays, d'où le respect et la confiance de son peuple et de tous les membres du parti communiste chinois (PCC) ».L'organe de presse du parti des travailleurs de l'Etat ermite a également rapporté que Kim III a vivement loué le leadership du secrétaire général du PCC, qui a su rendre la société chinoise plus riche et sa formation plus respectueuse, tout en renforçant le statut et la puissance de l'empire du Milieu.Toujours d'après le média de propagande nord-coréen, l’homme fort de Pyongyang s'est dit très heureux de constater le grand succès de l’établissement d'un pays socialiste et moderne qui est la Chine, et entièrement convaincu que le peuple chinois, sous la houlette de Xi, jouit d'une grande renaissance nationale.