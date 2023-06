Choo Kyung-ho : la vigilance reste de mise après la nouvelle décision de la Fed

Photo : YONHAP News

Après dix hausses consécutives de ses taux directeurs depuis mars 2022, la Réserve fédérale américaine (Fed) a cette fois décidé de les laisser inchangés, donc entre 5 et 5,25 %.L’institution a annoncé cette décision mercredi, heure locale, à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire, en l’expliquant par le recul de l’inflation. En mai, la hausse des prix à la consommation a fortement ralenti, à 4 % sur un an, soit le plus bas niveau depuis deux ans et deux mois. En outre, la situation s’améliore sur le marché du travail qui reste tendu avec des pénuries de main-d’œuvre.Ce matin, à Séoul, le vice-Premier ministre à l’Economie s’est exprimé sur cette pause au début d’une nouvelle conférence interministérielle sur les mesures d’urgence économiques.En effet, Choo Kyung-ho a affirmé que si l’annonce de la banque centrale américaine correspondait à la prévision initiale du gouvernement, celui-ci resterait toujours vigilant pour surveiller de près l’évolution des marchés financiers sud-coréens et étrangers. D’autant que l’incertitude continue de planer sur les orientations des politiques monétaires des principaux pays du monde dont les Etats-Unis.Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a alors tenu à rappeler les propos du patron de la Fed. Jerome Powell a prévenu que son institution n'en avait pas fini avec le resserrement pour juguler l'inflation.