Yoon Suk-yeol célèbre le 24e anniversaire de la victoire de la 1re bataille de Yeonpyeong

Photo : YONHAP News

Le président de la République a publié aujourd'hui un message de célébration sur ses réseaux sociaux à l’occasion du 24e anniversaire de la victoire de la première bataille de Yeonpyeong, survenue du 9 au 15 juin 1999. Il s'agit du premier conflit naval intercoréen après l'armistice de la guerre de Corée.Yoon Suk-yeol a rappelé que c’est le Nord qui avait franchi la ligne de frontière maritime (NLL), sous prétexte d’un contrôle des bateaux de pêche de crabes. Il a ensuite salué le patriotisme des marins sud-coréens qui avaient su maîtriser les navires ennemis à l'époque.Le chef de l’Etat sud-coréen en a également profité pour confirmer la position ferme et immédiate de Séoul à toute provocation de Pyongyang. Il a d'ailleurs souligné que seule la force militaire écrasante du pays permettrait d’installer une véritable paix, et non pas une fausse paix qui ne dépende que de la bonne volonté des autres. Avant d'ajouter qu'il remercie tous les soldats et qu'il n’oubliera jamais les héros dévoués à la paix, à la liberté et à la prospérité de la nation.