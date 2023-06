BBC : des témoins nord-coréens racontent de graves pénuries alimentaires

Photo : YONHAP News

La situation alimentaire semble toujours inquiétante au nord de la péninsule, selon les témoignages des habitants nord-coréens interviewés par la BBC.La radio-télévision publique du Royaume-Uni a annoncé hier en avoir interrogé trois en secret à l’aide du site spécialisé Daily NK. A en croire l’un d’entre eux, une femme qui habite à Pyongyang, elle a appris que les trois membres d’une famille étaient morts de faim chez eux. Elle a également raconté avoir entendu dire qu’il y a en a certains qui mettent fin à leurs jours au sein de leur domicile ou à la montagne, à court de vivres.Un ouvrier qui habite près de la frontière avec la Chine a précisé que dans son village, cinq personnes étaient décédées en raison de l’insuffisance des rations alimentaires. Il a exprimé sa crainte qu’il puisse lui aussi mourir de faim, et non à cause de l’épidémie de COVID-19.De son côté, une commerçante qui vend des produits chinois introduits clandestinement a indiqué que maintenant, on voyait rarement les marchandises en provenance de l’empire du Milieu sur les « jangmadang », les marchés nord-coréens, tandis qu’autrefois, elles représentaient les trois quarts des biens écoulés. D’après elle, il est devenu impossible que les nord-Coréens fuient leur pays en traversant le fleuve Yalu sur la frontière chinoise. Selon les données communiquées par le gouvernement de Séoul, avant l’apparition du coronavirus, pas moins de 1 000 personnes l’avaient fait chaque jour.Les experts de la question nord-coréenne cités par le groupe audiovisuel britannique ont manifesté leur préoccupation. Pour eux, les propos des trois témoins laissent penser que la situation actuelle est la pire depuis la famine des années 1990, qui a tué jusqu'à un million de personnes pour une population de 20 millions.La BBC a évoqué le fait que Kim Jong-un a lui-même fait allusion à la gravité de la situation, mais que son régime accorde toujours la priorité au développement de son arsenal nucléaire.