TIDM : un sud-Coréen élu juge pour la 3e fois consécutive

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen vient d’être élu juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Il s’agit de Rhee Zha-hyoung, directeur général des affaires juridiques internationales au ministère des Affaires étrangères.Selon la représentation du pays du Matin clair auprès des Nations unies, il a été élu au poste lors de la 33e réunion des Etats parties à la Convention de l’Onu sur le droit de la mer, tenue hier au siège de l’organisation internationale à New York. Son mandat débutera en octobre pour une durée de neuf ans.Lors du vote, le diplomate sud-coréen a obtenu un total de 144 voix, à savoir plus des deux tiers requis. Un autre poste réservé à la région Asie-Pacifique sera occupé par le Japonais Hidehisa Horinouchi.Rhee est le troisième sud-Coréen à s’asseoir successivement dans le fauteuil du juge de cet organe, depuis son lancement officiel en 1996.Le TIDM, dont le siège se trouve à Hambourg en Allemagne, a pour mission de trancher les différends liés à l’interprétation et à l’application de la Convention onusienne.