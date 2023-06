La défection des ouvriers saisonniers étrangers s'accroît en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, les régions rurales sud-coréennes ont recours à un nombre croissant d'ouvriers saisonniers étrangers, pour combler ainsi le manque de main d'œuvre dont elles souffrent. Or de plus en plus de ces travailleurs font défection.Dans un dortoir situé au pied d'une montagne se trouvaient six Vietnamiens. Ils s'en sont échappés samedi dernier, à savoir trois semaines après leur entrée sur le sol sud-coréen. Un fonctionnaire vietnamien était même avec eux pour soutenir le séjour de ses concitoyens mais n'a pu empêcher cette désertion. Et ce même si la collectivité locale leur avait offert, en vain, un logement collectif et un salaire raisonnables.Les autorités locales examinent ainsi l'installation des caméras de surveillance près des dortoirs destinés aux saisonniers étrangers.En 2022, les travailleurs étrangers d'une ferme située à Gochang, dans la province de Jeolla du Nord, ont tous disparu et un ouvrier étranger sur trois exerçant dans la province de Gangwon a plié bagage.Sur le terrain, des voix s’élèvent demandant le prolongement du séjour, dont la durée actuelle est de cinq mois, une augmentation salariale, le respect des droits de l'Homme et un échange culturel.Cette année, 34 000 ouvriers saisonniers devraient arriver de l’étranger, soit trois fois plus que l'an dernier. Dans la mesure où la part de ces ressources humaines s'accroît dans les régions agricoles, il est urgent de mettre en place un système de contrôle plus méthodique.