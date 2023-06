Photo : YONHAP News

Les musées d’art privés fleurissent dans la capitale sud-coréenne. Effectivement, Séoul est la ville qui en compte le plus grand nombre au monde, selon Larry’s List.Dans son dernier rapport, ce site spécialisé a annoncé qu’actuellement, il y en a un total de 446 à travers le monde. Par pays, avec 60 établissements, l’Allemagne arrive en tête du classement. Viennent ensuite les Etats-Unis (59) et la Corée du Sud (50).Parmi les villes, Séoul domine le palmarès, avec 17 espaces de ce type, devant Berlin, Pékin, New York et Athènes.Le rapport a par ailleurs présenté les jeunes chanteurs de k-pop, dont RM, le leader du célèbre boys band BTS, et G-Dragon du groupe Big Bang, comme de grands collectionneurs d’art.