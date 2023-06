Fukushima : le gouvernement de Séoul décidé à mieux informer sur les faits scientifiques

Photo : YONHAP News

Le Japon s’apprête à se débarrasser des eaux contaminées de sa centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi. Et l’inquiétude monte chez les sud-Coréens.Afin de tenter de les rassurer, l’administration de Yoon Suk-yeol a décidé de leur fournir, désormais du lundi au vendredi, les informations fondées sur les faits scientifiques concernant le projet nippon de déversement des eaux. Pour cela, elle tiendra chaque matin un briefing.Aujourd’hui, le premier jour d’une telle réunion, le Bureau de coordination politique (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre, est revenu sur les premiers essais du système permettant le rejet, qui ont débuté lundi sur place.Selon l’OPC, pour le tester, la Tepco, l’exploitant de la centrale, a utilisé l’eau douce diluée avec celle de mer, et non l’eau polluée. Et seulement une partie des équipements sont testés et même après ces opérations, la compagnie japonaise doit obtenir le feu vert de son gouvernement en matière d’une nouvelle vérification avant le début du projet ou encore de sécurité.En ce qui concerne les données que la délégation des experts sud-coréens s’est procurées lors de sa visite sur place le mois dernier, l’OPC a annoncé qu’un examen à la fois général et minutieux était en cours sous un aspect scientifique et technique, en particulier au niveau de la performance du système de filtration ALPS et de la fiabilité des informations rendues publiques par l’archipel.L’exécutif a par ailleurs démenti différentes informations publiées par les médias, qui ont notamment soulevé un problème dans les échantillons d’eau analysés. Selon lui, ceux-ci ont été prélevés sous la supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Le gouvernement de Séoul s’est aussi voulu rassurant sur la sécurité des produits halieutiques consommés par les sud-Coréens, soulignant qu’il mène un contrôle strict sur la radioactivité. Néanmoins, il a annoncé estimer encore trop tôt de pouvoir discuter de la compensation des éventuelles pertes que les pêcheurs sud-coréens pourraient subir en raison du déversement des eaux usées de la centrale de Fukushima.