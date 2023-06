Fukushima : 84 % des sud-Coréens s’opposent au plan de rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Plus de huit sud-Coréens sur dix sont opposés au déversement prochain dans l’océan des eaux polluées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, alors que 60 % des Japonais y donnent leur consentement. C’est le résultat d’un sondage réalisé du 26 au 28 mai pour le journal sud-coréen Hankook Ilbo et le quotidien nippon Yomiuri Shimbun.Sur les relations entre les deux pays voisins, 43 % des sud-Coréens sondés et 45 % des Japonais interrogés ont répondu qu’elles étaient « bonnes », soit en hausse de 26 et 28 points respectivement par rapport à l’an dernier. Il faut préciser aussi qu’il s’agit du plus haut niveau, un record enregistré également en 1995 chez les sud-Coréens. Et chez leurs voisins nippons, c’est la première fois en 12 ans que la barre des 40 % a été dépassée. Cela serait une conséquence du réchauffement des liens entre les deux nations depuis le sommet de leurs dirigeants en mars à Tokyo.S’agissant du plan de dédommagement des victimes sud-coréennes du travail forcé au Japon du temps de la colonisation, officiellement présenté en mars par l’administration de Yoon Suk-yeol, ils sont 57 % dans l’archipel à se prononcer favorables à une telle solution. A contrario, ils sont 59 % au pays du Matin clair à exprimer leur mécontentement.