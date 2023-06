Gaeseong : le Nord semble continuer à exploiter illégalement les équipements sud-coréens

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a déposé hier une plainte auprès d’un tribunal de Séoul pour demander des dommages et intérêts causés par la destruction, en 2020 par Pyongyang, du Bureau de liaison intercoréen, installé à Gaeseong sur le territoire nord-coréen.Séoul étudie également la possibilité de prendre des mesures juridiques concernant les infrastructures sud-coréennes construites dans le cadre des deux projets emblématiques de coopération bilatérale. Il s’agit du complexe industriel, aménagé également dans la ville nord-coréenne, et du site touristique des monts Geumgang au nord du 38e parallèle.Dans ce contexte, le ministère de la Réunification a annoncé aujourd’hui que le Nord semblait continuer à se servir, sans permission, de certains équipements laissés par les firmes du Sud implantées dans la zone, fermée en 2016. Selon un de ses responsables, des mouvements montrant la circulation d’autobus et la lumière la nuit sur ce site sont toujours observés.Le Sud n’a pourtant pas pu notifier au Nord de son action d’hier en justice, puisque celui-ci ne répond toujours pas à ses appels téléphoniques quotidiens via leurs canaux de communication, et ce depuis avril.