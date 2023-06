Météo : le soleil toujours présent, les averses d’actualité jusqu’à ce soir

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, les parapluies étaient encore dans les sacs des habitants du pays du Matin clair se dirigeant notamment au travail ou à l’école. L’adage « mieux vaut être trop prudent que pas assez » n’a jamais été aussi correct.En effet, un ciel, certes lumineux, a dominé la journée. Mais des averses soudaines et brèves ont parfois surpris les moins précautionneux. Les régions concernées sont nombreuses, on retrouve notamment Séoul, les provinces de Gyeonggi, de Gangwon, certaines zones de la province de Chungcheong du Nord ou encore l’île méridionale de Jeju. Les précipitations ont été parfois d’une forte intensité, plus de 30 mm par heure, avec un pic à 50 mm par heure dans le Gyeongsang.Les températures ne sont toujours pas, pour leur part, influencées par ces intempéries. Elles continuent de grimper et devraient atteindre des valeurs très élevées ce week-end. Aujourd’hui, la maximale a été de 29°C, enregistrée à Gwangju, à Daejeon et à Chuncheon. Séoul et Daegu, entre autres, ne sont pas loin, avec 28°C. Busan et Jeju ont recensé 25°C tandis que Gangneung a atteint 24°C.Par ailleurs, Météo-Corée annonce que seul le soleil règnera dans le ciel à partir demain et ce jusqu’à dimanche. Le mercure va également connaître une sensible hausse, grimpant jusqu’à 34°C dans le sud-est.