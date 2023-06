Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que la Corée du Nord a lancé aujourd’hui deux missiles balistiques non identifiés vers la mer de l’Est. Les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines analysent actuellement ces engins tels que leur nature, leur altitude et leur distance parcourue.Le dernier missile balistique tiré par Pyongyang remonte au 13 avril. Il s'agissait à l'époque d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), Hwasong-18.En revanche, sa dernière bravade date du 31 mai. Le royaume ermite avait alors lancé un projectile qu'elle prétendait être un satellite de reconnaissance militaire en direction de la mer Jaune.