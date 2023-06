Pyongyang tire deux SRBM vers la mer de l'Est

Photo : KBS News

La Corée du Nord a repris ses provocations, ce jeudi, en tirant deux missiles balistiques à courte portée (SRBM), le jour où le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a supervisé l'exercice combiné Corée-USA.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré aujourd’hui qu'il a détecté, de 19h25 à 19h37, deux SRBM lancés depuis la région de Sunan vers la mer de l'Est. Les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines analysent actuellement les détails de ces engins tels que leur nature, leur altitude et leur distance parcourue.Le dernier missile balistique tiré par Pyongyang remonte au 13 avril. Il s'agissait à l'époque d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), Hwasong-18.En revanche, sa dernière bravade date du 31 mai. Le royaume ermite avait alors expédié un projectile qu'elle prétendait être un satellite de reconnaissance militaire en direction de la mer Jaune.