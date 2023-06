Tir de SRBM : Séoul, Washington et Tokyo condamnent d’une seule voix Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont publié, dans la nuit de jeudi à vendredi, un communiqué conjoint au nom de leur conseiller à la sécurité nationale pour condamner fermement le dernier tir de missile balistique de Pyongyang.La Corée du Nord a repris ses provocations en tirant, hier soir, deux missiles balistiques à courte portée (SRBM), ce en signe de protestation contre l’exercice militaire combiné Corée-USA, accompagné d’entraînement d’anéantissement d’attaques ennemies.Réunis à Tokyo, le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale Cho Tae-yong et ses homologues américain Jake Sullivan et japonais Takeo Akiba ont déclaré que ce nouveau lancement viole clairement plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Ils ont ensuite critiqué le pays communiste de menacer non seulement la paix et la sécurité de la région et du monde mais aussi le système international de non-prolifération via ses programmes illicites de développement de missiles balistiques et d’armes de destruction massive.Par ailleurs, les trois responsables ont appelé les pays membres de l’Onu à appliquer pleinement les résolutions onusiennes qui sont censées empêcher le royaume ermite de se procurer des technologies ainsi que des équipements nécessaires pour effectuer des tirs de missiles balistiques.Dans ce texte, les Etats-Unis ont réaffirmé leur promesse inébranlable de défendre la Corée du Sud et le Japon, faisant référence à leur engagement de fournir la dissuasion élargie pour répondre aux menaces nucléaire et balistique croissantes de la Corée du Nord. A cette occasion, Séoul, Washington et Tokyo ont réaffirmé leur consensus : Pyongyang n’arrivera pas à secouer la coopération trilatérale, devra renoncer à ses provocations sans cesse et s’engager dans la voie de la diplomatie.Ce communiqué conjoint a été publié tout de suite après la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un, alors que Cho, Sullivan et Akiba ont tenu une réunion dans la capitale japonaise, mercredi et jeudi, pour discuter notamment du dossier nucléaire nord-coréen.