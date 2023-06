Trafic d’êtres humains : les Etats-Unis maintiennent la Corée du Sud dans la 2e catégorie

Photo : YONHAP News

Cette année encore, le département d’Etat américain classe la Corée du Sud dans la deuxième des trois catégories de traite des êtres humains. Elle figure donc parmi les pays qui « ne répondent pas aux critères minimums à respecter pour enrayer le fléau, mais font des efforts significatifs en ce sens ». Le ministère américain en a fait part dans son rapport annuel sur le trafic d’êtres humains dans le monde, publié hier.Le pays du Matin clair a pu se targuer d'appartenir à la première catégorie pendant 20 ans, avant d’être rétrogradé à la seconde l’an dernier.Le ministère américain évoque notamment la possibilité que certaines victimes de la traite n’aient pas été identifiées ou n’aient pas bénéficié non plus des services nécessaires, et ce en raison de procédures insuffisantes. Il reproche également aux autorités de Séoul de confondre toujours ce problème avec les autres crimes et à la justice sud-coréenne de condamner les trafiquants à des peines relativement légères comme celle de prison de moins d’un an, une amende voire un sursis.Concernant la Corée du Nord, cette année encore et ce pour la 21e année de suite, Washington l’a répertoriée dans la dernière catégorie, qui comprend les Etats qui ne font aucun effort pour résoudre la question. Selon le rapport, le nombre de personnes détenues dans des camps de prisonniers politiques pourrait atteindre entre 80 000 et 120 000, et celui de travailleurs nord-coréens en Chine entre 20 000 et 100 000.Le département d’Etat américain réalise depuis 2001 ce document portant sur un total de 188 pays.