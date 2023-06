Fukushima : Cho Tae-yong sollicite Fumio Kishida pour faire preuve de transparence dans le projet de rejet

Photo : YONHAP News

Le conseiller de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale est rentré hier soir après un voyage de deux jours à Tokyo. Avant de repartir pour Séoul, Cho Tae-yong a été reçu par le Premier ministre japonais Fumio Kishida.Sans surprise, le rejet prochain des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima Daiichi, une des principales préoccupations des sud-Coréens, a dominé leur conversation.Lors d’une rencontre avec la presse à l’issue de son entretien avec Kishida, Cho a annoncé avoir sollicité ce dernier pour faire preuve d’un niveau élevé de transparence dans l’opération, qui devrait bientôt débuter, et pour coopérer avec Séoul, étant donné que c’est une question importante liée à la santé et à la sécurité des sud-Coréens. Avant d’ajouter que son hôte s’est engagé à collaborer et à communiquer aussi avec son pays voisin.Le conseiller a également affirmé avoir transmis au chef du gouvernement nippon un message de son président, qui a manifesté sa volonté de continuer à réchauffer les relations entre leurs nations. Selon lui, Kishida a exprimé son souhait de retrouver Yoon dans un avenir proche.A propos de sa rencontre avec ses homologues japonais et américain, l’enjeu principal de son déplacement dans l’archipel, le haut responsable sud-coréen a précisé qu’ils avaient longuement discuté des moyens de faire face conjointement aux provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang.Le diplomate chevronné a par ailleurs insisté sur la nécessité de faire la distinction entre le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain et la coopération sécuritaire trilatérale avec le Japon.