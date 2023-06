Pyongyang reprend ses provocations balistiques avec deux SRBM

Photo : YONHAP News

Les bravades nord-coréennes sont de retour. Pyongyang a tiré jeudi soir deux missiles balistiques à courte portée (SRBM). Une démonstration de force effectuée le jour même où le président sud-coréen a supervisé l'exercice combiné Corée-USA, accompagné d’entraînement d’anéantissement d’attaques ennemies. Yoon Suk-yeol avait alors souligné que seule la force militaire écrasante du pays permettrait d’installer une véritable paix, et non pas une fausse paix qui ne dépende que de la bonne volonté des autres.Le régime de Kim Jong-un semble avoir agi ainsi avec une double intention. D’une part, il tient à protester contre le fait que le chef de l’Etat sud-coréen ait dirigé, en personne, la manœuvre. D’autre part, il tâche à consolider la cohésion interne à l’approche de la prochaine réunion plénière du Comité central de son Parti des travailleurs.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré qu'il a détecté deux SRBM nord-coréens lancés, entre 19h25 et 19h37 hier soir, depuis la région de Sunan en direction de la mer de l'Est. Selon lui, les deux engins ont parcouru quelque 780 km avant de s’écraser dans la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Le JCS a fait savoir que les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines analysaient toujours les détails de ces projectiles. Il n’a pas manqué de condamner fermement la nouvelle provocation balistique sérieuse qui viole clairement plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, et menace la paix et la stabilité non seulement dans la région mais aussi la communauté internationale.Quant au ministère japonais de la Défense, il a annoncé le même jour que la Corée du Nord avait lancé au moins deux SRBM, de 19h24 à 19h36. D’après lui, ces engins ont volé environ 850 et 900 km avant de tomber à 250 km au nord-ouest de l’île de Hegura-jima dans la préfecture d’Ishikawa, c’est-à-dire dans la zone exclusive économique (ZEE) du Japon. De ce fait, les tensions montent davantage.Selon un spécialiste du Forum de la défense et la sécurité de la Corée de Sud (KDSF), les deux SRBM seraient probablement des missiles de type « KN-23 ». Il s’agit d’une version nord-coréenne de l’Iskander russe.Pour rappel, le dernier missile balistique tiré par Pyongyang remonte au 13 avril. Il s'agissait à l'époque d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), Hwasong-18. Quant à sa dernière bravade, elle date du 31 mai. Le Nord avait alors expédié un projectile qu'il prétendait être un satellite de reconnaissance militaire en direction de la mer Jaune, entre les deux Corées et la Chine.