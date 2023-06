Séoul parvient à repêcher une partie des débris de la fusée spatiale nord-coréenne

Photo : YONHAP News / Joint Chiefs of Staff

L’armée sud-coréenne a enfin réussi à mettre la main sur une partie des débris de la fusée spatiale nord-coréenne « Chollima-1 » qui s’est abîmée en mer Jaune, entre la péninsule coréenne et le continent chinois, le 31 mai dernier.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré aujourd’hui que l’épave en question a été repêchée, la veille, vers 20h50, et que son remorquage est en cours à destination du quartier général de la deuxième flotte nationale basée à Pyeongtaek.Ainsi, les autorités militaires du Sud ont réussi le repêchage de l’objet deux semaines après l’avoir identifié comme faisant partie des débris de la fusée spatiale. Cette dernière s’était écrasée dans les eaux internationales à 200 km de l’île d’Eocheong appartenant à la ville de Gunsan de la province de Jeolla du Sud.Il s’agit d’une pièce de forme cylindrique, de 15 mètres de long et de deux ou trois mètres de diamètre. L’armée sud-coréenne la présume être le deuxième étage de « Chollima-1 » dont le vol a mal tourné.Séoul et Washington vont lancer une analyse approfondie de l’épave de la fusée dès que celle-ci sera arrivée à Pyeongtaek. Parallèlement à cela, l’ opération visant à détecter des débris supplémentaires se poursuit.