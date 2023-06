Fukushima : ruée sur le sel marin en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Face à l’imminence du début du déversement en mer des eaux contaminées de la centrale atomique endommagée de Fukushima au Japon, il y a une denrée sur laquelle les sud-Coréens se précipitent : le sel marin. Ils veulent en faire une large provision, de crainte que la mer soit polluée.Le site web d’e-commerce de la Fédération nationale des coopératives de pêche est pris d’assaut par des consommateurs inquiets d’en manquer. Ce vendredi matin, la moitié des six types de sels best-sellers séchés au soleil est d’ores et déjà épuisée. Pour l’autre moitié aussi, les commandes affluent, ce qui provoque un retard de sept, voire dix jours, dans la livraison. Certains distributeurs sont allés jusqu’à limiter la quantité d’achat.De même, le mot-clé le plus recherché hier sur cette page était « sel ».Pire encore, sa production est en baisse. En cause, il pleut souvent et les producteurs mettent sur le marché moins de quantité à l’approche de la mousson.En toute logique, son cours flambe. A en croire l’entreprise publique aT en charge de la distribution des produits agricoles et halieutiques, le prix de détail d’un sachet de 5 kg de gros sel a grimpé de 13 % sur un an et de plus de 60 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, de 2018 à 2022.Néanmoins, le gouvernement estime qu’il est encore trop tôt pour parler de fièvre du stockage. Il entend pourtant plancher sur les mesures à mettre en place au cas où le volume des transactions et le cours n’en finissent pas de monter.